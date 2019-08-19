Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Отношения Москвы и Парижа в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере обсудят лидеры двух стран. Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.

Юг Франции сегодня без преувеличения — один из центров глобальной политики. Внимание европейской и мировой прессы приковано к встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Разговор обещает быть насыщенным и обстоятельным.



Прежде всего в центре внимания будут важнейшие международные темы. Это и Сирия, и Ближний Восток в целом, и иранская ядерная программа. Тем более что здесь позиции Европы и США явно расходятся. По всей видимости, президенты могут затронуть и ситуацию на Украине. Речь, очевидно, зайдет и о двусторонних отношениях России и Франции. Тем более, что французский бизнес на российском рынке работает очень активно.

"Я бы хотел, чтобы наши отношения становились лучше. Это необходимо для решения самых разных вопросов", — говорит житель Франции.

"От этого зависит много сфер. И экология, и деловое сотрудничество. У нас много общих проблем и они требуют общих решений, — уверен другой мужчина. — Кроме того, это важно с точки зрения туризма. И во Франции, и в России есть что посмотреть. Наши отношения должны становится более прочными", — говорит

Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры. Официальная летняя резиденция была здесь учреждена по распоряжению генерала де Голля. Она сразу стала одним из наиболее знаковых мест Франции, и Макрону пришлась явно по вкусу. Здесь он уже принимал Терезу Мэй. Форт — куда больше чем просто место встреч на высшем уровне, это уже политическая традиция Пятой республики.

Разговор с Путиным проходит за несколько дней до встречи Большой семерки. Она состоится в Биаррице. И это обстоятельство еще раз напоминает: решать глобальные проблемы без учета позиции Москвы невозможно. Во Франции это хорошо понимают.