Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Отношения Москвы и Парижа в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере обсудят лидеры двух стран. Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Юг Франции сегодня без преувеличения — один из центров глобальной политики. Внимание европейской и мировой прессы приковано к встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Разговор обещает быть насыщенным и обстоятельным.
Прежде всего в центре внимания будут важнейшие международные темы. Это и Сирия, и Ближний Восток в целом, и иранская ядерная программа. Тем более что здесь позиции Европы и США явно расходятся. По всей видимости, президенты могут затронуть и ситуацию на Украине. Речь, очевидно, зайдет и о двусторонних отношениях России и Франции. Тем более, что французский бизнес на российском рынке работает очень активно.
"Я бы хотел, чтобы наши отношения становились лучше. Это необходимо для решения самых разных вопросов", — говорит житель Франции.
"От этого зависит много сфер. И экология, и деловое сотрудничество. У нас много общих проблем и они требуют общих решений, — уверен другой мужчина. — Кроме того, это важно с точки зрения туризма. И во Франции, и в России есть что посмотреть. Наши отношения должны становится более прочными", — говорит
Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры. Официальная летняя резиденция была здесь учреждена по распоряжению генерала де Голля. Она сразу стала одним из наиболее знаковых мест Франции, и Макрону пришлась явно по вкусу. Здесь он уже принимал Терезу Мэй. Форт — куда больше чем просто место встреч на высшем уровне, это уже политическая традиция Пятой республики.
Разговор с Путиным проходит за несколько дней до встречи Большой семерки. Она состоится в Биаррице. И это обстоятельство еще раз напоминает: решать глобальные проблемы без учета позиции Москвы невозможно. Во Франции это хорошо понимают.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин посетит Францию
- В Приморье на реках ожидается новая волна паводка
- Российский теннисист стал пятой ракеткой мира
- Названы крупнейшие должники России
- Вступили в силу новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов
Самое читаемое
-
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
- Уникальный случай: женщина родила дочь и сына с разницей в два месяца
- "Было легко": зарубивший семью школьник оставил записку и аудиосообщение
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Золотая молодежь: сын чиновника истязает жену
Вести.Экономика
-
Кто теперь главный кредитор США? Это больше не Китай
- Пираты атакуют: 4 самых опасных места на планете
- Саудовская Аравия резко меняет направление экспорта
- Почем Гренландия? Дональд Трамп приценивался к острову
- Пойдет ли евро на паритет с долларом?
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год
- Volkswagen Polo в России лишился одной из версий и подорожал
- Хакер из США оформил автономер "Ноль": это закончилось очень плохо
- В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах
- Американский миллиардер построил супервездеход из слез, пота и крови
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Врачи напоминают, что ватные палочки опасны
- Насколько мы одиноки? Все зависит от года рождения
- Как высокожировая диета провоцирует диабет
- На депрессию лучше влияют умеренные тренировки
- Глобальное исследование показало, какие продукты лучше всего защитят от болезней
Вести в 20.00
-
Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в поле
- Пласидо Доминго втянули в секс-скандал
- Кризис в Италии и Сальвини в плавках
Вести-Москва
-
Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского
- Вывоз отходов: подмосковные мусоровозы станут "умными"
- Автосервис, шиномонтаж или ночлежка: чем опасно нестандартное использование московских гаражей
- Остановка в Красногорске ждет своих автобусов уже 30 лет
- Два "Черных квадрата" сразу: обновленная экспозиция Третьяковки на Крымском Валу
- Выходные: фестиваль фейерверков, прогулка по садам и день рождения Парка Горького
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Без права на ошибку. Что известно о жесткой посадке А321
- Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- В Москву идет аномальная жара
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала