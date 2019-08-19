19 августа 201911:35
"ПСЖ" готов потратить 80 млн евро на покупку Дибалы у "Ювентуса"
Аргентинский нападающий итальянского "Ювентуса" Пауоло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 25-летнего форварда заинтересован действующий победитель лиги 1 "Пари Сен-Жермен".
Парижане готовы выделить на покупку форварда порядка 80 миллионов евро. Как сообщает Daily Mail, руководство "ПСЖ" намерено заключить сделку уже до конца текущей недели.
Дибала – воспитанник аргентинского "Институто", откуда летом 2012 перешел в итальянский "Палермо" за 11,9 миллионов евро, а спустя три года переехал в Турин за 40 миллионов евро. Аргентинец в минувшем сезоне в составе "Ювентуса" принял участие в 42 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.
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