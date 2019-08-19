От "Коммунарки" до "Университета": 9 станций Сокольнической линии метро закрыты
Заранее продумывать свой маршрут придется на этой неделе всем, кто пользуется Сокольнической веткой метро. До 24 августа закрыт участок от "Коммунарки" до "Университета". Это связано со строительством Большой кольцевой линии. Пассажиров перевозят бесплатные автобусы, для этого организованы специальные выделенные полосы.
Около станции "Университет" сегодня особенно многолюдно: до конца недели это отправная точка для поездок на метро для жителей юго-запада. Девять других станций красной ветки закрыты. Участок от "Проспект Вернадского" до "Коммунарки" не принимает пассажиров. Чтобы воспользоваться метрополитеном, нужно доехать до станции "Университет". Сделать это можно на компенсационных автобусах. Запущено два маршрута: КМ1 курсирует от "Саларьева" до "Университета", КМ2 — от "Саларьева" до "Коммунарки" с остановками на всех закрытых станциях. Интервал движения составляет около минуты. Сократится и ожидание регулярных автобусов — их количество удвоили. Общественный транспорт в эти дни едет по временным выделенным полосам.
- Честно говоря, ехали минут 30-40 минут, постоянные остановки.
- Едут они по 4-5 вместе и останавливаются там, где получается.
- Стоят автобусы, оповещение работает, все хорошо.
На выделенные полосы автомобилистов не пускают. Поэтому им, конечно, приходится стоять в пробках. Центр организации дорожного движения рекомендовал всем заранее выбирать пути объезда, закладывать больше времени на дорогу. Многие так и сделали, поэтому ажиотаж на дорогах был уже в 6-7 часов утра. Ну, а тем, кто все-таки решил ехать на общественном транспорте, сориентироваться помогают инспекторы — их легко можно узнать по яркой спецодежде. У них можно узнать, где расположены ближайшие остановки, направления автобусов.
Пока пассажиры осваивают новые наземные маршруты, под землей прокладывают тоннель Большой кольцевой линии. По строительным нормам при проведении таких работ необходимо временное прекращение движения поездов.
"По нормативам безопасности, чтобы строительный щит прошел под линией метро, необходимо ее закрытие. Мы сделали все, чтобы компенсировать пассажирам неудобства, связанные с закрытием станций. Дежурят больше 100 сотрудников метрополитена, размещено больше 600 указателей и более 1000 плакатов на инфраструктуре метрополитена и на прилегающей территории", — говорит Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.
Юго-западный участок Большой кольцевой линии должен на треть разгрузить соседние ветки метрополитена и на 15% улучшить дорожную ситуацию. Воспользоваться им пассажиры смогут через 1,5 года. Ну, а 9 закрытых станций Сокольнический линии вернутся к обычному режиму 24 августа.
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