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19 августа 201912:23

Жена Нетаньяху бросила на землю киевский "хлеб-соль"

vesty.co.il

Во время визита в Киев супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не оценила местное традиционное гостеприимство и выбросила приветственный каравай.

У трапа самолета чету встретили три девушки в традиционных украинских нарядах и предложили им отведать хлеб с солью. На опубликованных в Сети кадрах видно, как Биньямин Нетаньяху съел кусок, затем отломил еще один и протянул супруге. Однако Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на полученный кусок и бросила его на землю, сообщает телеканал "Россия 24".

По данным израильских СМИ, жена Нетаньяху была не в духе еще перед вылетом в Киев. На борту самолета она устроила скандал, так как пилот не поприветствовал ее по громкой связи. Пресса пишет, что она встала с места и потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, но этому помешала охрана. Через некоторое время командир экипажа все же поприветствовал супругу премьера.

Между тем, в канцелярии главы правительства Израиля не согласились с тем, как СМИ преподнесли этот инцидент. Там пояснили, что в самолете просто произошло недопонимание, которое быстро устранили.

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