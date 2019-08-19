Доллар подскочил до 67 рублей

Курс российского рубля в понедельник, 19 августа, продолжает снижение. Это происходит на фоне закрепления цены нефти марки Brent ниже шестидесяти долларов за баррель.

Впервые почти за полгода, с 14 февраля доллар поднялся выше 67 рублей. Соответствующие данные приведены Московской биржей. Таким образом, курс доллара на 14:21 (по московскому времени) понедельника рос на 44 копейки — до 66,96 рубля (уже достигал отметки в 67,03 рубля). Курс евро поднялся на 58 копеек — до 74,34 рубля.

Некоторые эксперты не исключают, что повышение стоимости доллара может быть связано с вступлением в силу нового пакета американских санкций в отношении России. Данные ограничения, как ожидается, затронут экспорт разных товаров и технологий на территорию Российской Федерации.

Фьючерс за октябрь на нефть марки Brent замедлил темпы роста, он поднимается на 0,39 процента, что составляет до 58,87 доллара за баррель. Так, на утренних торгах стоимость фьючерса росла более чем на полтора процента и смогла достигнуть отметки в 59,62 доллара за баррель.