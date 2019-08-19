В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

В департаменте соцразвития Тюменской области сообщили о том, что приказом руководства региона уволен директор пансионата для ветеранов, где 91-летнюю труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом мешке.

Пресс-секретарь департамента Лариса Спицына сообщила ТАСС, что Владимиру Максименко также объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Спицына также добавила, что департамент продолжает проверку деятельности пансионата, где оказывается помощь ветеранам войны и труда, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, пострадавшим от политических репрессий.

Сейчас там проживают 108 человек.

Ранее большой резонанс получило сообщение в СМИ о том, что не были должным образом организованы похороны 91-летней Анны Бусыгиной, которая несколько лет жила в тюменском пансионате.

Знакомые с ситуацией люди сообщили, что тело ветерана немытым и неодетым положили в черный мешок, поскольку сотрудники морга отказались бесплатно его мыть и одевать.

В департаменте соцразвития региона позже объяснили, что ветеран труда была одинокой, самостоятельно о своем погребении заранее не позаботилась, и этими вопросами занимались специализированные службы.

Там также утверждали, что ветеран была похоронена в гробу, а спустя положенное время ей бесплатно, за счет благотворительного фонда, установят памятник.