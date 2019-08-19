Геннадий Онищенко: в борьбе с курильщиками Минздрав прав
"Каждый год табак забирает у нас 400 тысяч человек. Курильщик не доживает в среднем десять лет", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам образования и науки, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Он поддержал предложение Министерства здравоохранения России штрафовать за курение в рабочее время. "Минздрав делает подобные инициативы в рамках политической задачи по народосбережению. Этот рекомендательный документ создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и построен на основе Конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Все члены ООН ратифицировали эту конвенцию", — подчеркнул Онищенко.
"Минздрав все делает правильно, его нужно поддерживать. Обвинить Министерство здравоохранения можно только в одном: они борются за здоровье курильщиков, но пока ничего не предложили для того, чтобы не вовлекать в курение нашу молодежь", — отметил депутат.
Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работникам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе "Укрепление здоровья работающих", опубликованной на сайте министерства. В рамках программы руководству советуют снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.
Также предлагается размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Таким образом, как утверждают в Минздраве, можно заменить перекуры.
Кроме того, следует проработать вопрос о помощи тем работникам, которые решили отказаться от курения: такие меры, по мнению авторов документа, нужно включить в пакет добровольного медстрахования. Также предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин прибыл во Францию
- Жена Нетаньяху бросила на землю киевский "хлеб-соль"
- Школьник с топором: подробности из жизни убитой семьи
- Названы крупнейшие должники России
- Вступили в силу новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов
Самое читаемое
-
"Было легко": зарубивший семью школьник оставил записку
- Уникальный случай: женщина родила дочь и сына с разницей в два месяца
- Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая фактически снизил ставку, говорят эксперты
- Аргентина: третий дефолт неизбежен?
- 7 главных событий предстоящей недели в экономике
- Топ-10 самых густонаселенных городов мира
- Трамп предупредил Китай о влиянии ситуации в Гонконге на торговые переговоры
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год
- Volkswagen Polo в России лишился одной из версий и подорожал
- Хакер из США оформил автономер "Ноль": это закончилось очень плохо
- В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах
- Американский миллиардер построил супервездеход из слез, пота и крови
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00
-
Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в поле
- Пласидо Доминго втянули в секс-скандал
- Кризис в Италии и Сальвини в плавках
Вести-Москва
-
Свалки и стаи птиц: что показала проверка территории вокруг аэродрома Жуковского
- Вывоз отходов: подмосковные мусоровозы станут "умными"
- Автосервис, шиномонтаж или ночлежка: чем опасно нестандартное использование московских гаражей
- Остановка в Красногорске ждет своих автобусов уже 30 лет
- Два "Черных квадрата" сразу: обновленная экспозиция Третьяковки на Крымском Валу
- Выходные: фестиваль фейерверков, прогулка по садам и день рождения Парка Горького
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала