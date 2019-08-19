Геннадий Онищенко: в борьбе с курильщиками Минздрав прав

"Каждый год табак забирает у нас 400 тысяч человек. Курильщик не доживает в среднем десять лет", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам образования и науки, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он поддержал предложение Министерства здравоохранения России штрафовать за курение в рабочее время. "Минздрав делает подобные инициативы в рамках политической задачи по народосбережению. Этот рекомендательный документ создан в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и построен на основе Конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Все члены ООН ратифицировали эту конвенцию", — подчеркнул Онищенко.

"Минздрав все делает правильно, его нужно поддерживать. Обвинить Министерство здравоохранения можно только в одном: они борются за здоровье курильщиков, но пока ничего не предложили для того, чтобы не вовлекать в курение нашу молодежь", — отметил депутат.

Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работникам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе "Укрепление здоровья работающих", опубликованной на сайте министерства. В рамках программы руководству советуют снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров.

Также предлагается размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Таким образом, как утверждают в Минздраве, можно заменить перекуры.

Кроме того, следует проработать вопрос о помощи тем работникам, которые решили отказаться от курения: такие меры, по мнению авторов документа, нужно включить в пакет добровольного медстрахования. Также предлагается лечение табачной зависимости и софинансирование медикаментозной терапии.