СМИ Франции: диалог Парижа и Москвы пойдет на пользу всей Европе

СМИ Пятой республики обсуждают, чего можно ожидать от визита президента РФ Владимира Путина во Францию.

Как передает телеканал "Россия 24", практически вся пресса считает, что диалог Парижа с Москвой пойдет на пользу как двум странам, так и Европе в целом.

Газета Le Figaro напоминает, что президентство Дональда Трампа и экономический подъем в Китае существенно осложнили положение на международной шахматной доске. Авторы статьи полагают, что как раз сейчас России и странам Европы имеет смысл начать искать пути сближения.

Le Parisien, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, указывает, что французское руководство как раз хочет наладить связь Парижа с Москвой. Газета отмечает, что следующий саммит G7 стартует во Франции уже в конце этой недели. Издание предполагает, что Эммануэль Макрон хочет выступить в роли посредника между Россией и странами "семерки".

Liberation напоминает, что сейчас США и Великобритания пытаются вести жесткую политику по отношению к России. Газета пишет, что Эммануэль Макрон, напротив, хочет сыграть уравновешивающую роль.

Le Point задается вопросом "Что Макрон скажет Путину". Издание ожидает, что главными темами обсуждения станет ситуация в Ливии, Иране, Сирии и Украине.