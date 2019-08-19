Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов.

Об этом сообщает "Пятый канал". Тело 68-летнего Михаила Романова под окнами квартиры обнаружила его жена.

По данным телеканала, музыкант вынужден был уволиться с работы по состоянию здоровья. Михаил Романов впал в депрессию, он даже обращался за помощью к психиатрам.

Жена музыканта отметила, что, находясь в квартире, услышала глухой удар за окном. Она выглянула и увидела мужа, лежащего на тротуаре.

Михаил Романов был доцентом Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В академической филармонии имени Шостаковича, где работал музыкант, рассказали, что возьмут на себя организацию похорон и прощания с артистом, сообщает РИА Новости. В настоящее время дата и место их проведения неизвестны.