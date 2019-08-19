Дерби "Спартак" – ЦСКА. Взломан сайт фанатов "красно-белых"

Накануне центрального матча 6-го тура российской футбольной премьер-лиги кипят страсти в среде фанатов обеих команд. Полиция наготове, но в среде интернета и она бессильна. Неизвестные взломали сайт объединения болельщиков "красно-белых" "Фратрия" и опубликовали псевдо-заявление.

Опровержение документа, опубликованного на интернет-портале "Фратрии" появилось в официальном Twitter объединения: "Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдо-заявление. Сегодня на дерби шизим до финального свистка! Победа будет за нами!"

Текст документа, который, якобы, разместили злоумышленники, был направлен против главного тренера "Спартака" Олега Кононова: "В ноябре 2018 года "Спартак" принял решение о назначении нового тренера команды. За практически целый год работы Олег Кононов не оправдал никаких ожиданий, чем вызвал большой резонанс и недовольство активных фанатов "Спартака". В связи с этим Советом "Фратрии" было решено поставить вопрос ультимативно. В связи со сложившийся обстановкой, Совет "Фратрии" принял единогласное решение о бойкоте с 80-й минуты абсолютно всех матчей "Спартака", включая сегодняшнее дерби".

Инсайдеры, впрочем, предполагают, что в руководстве "Фратрии" имеют место разногласия по текущей позиции в отношении фигуры Кононова, которого фанаты критикуют с начала весны нынешнего года. Именно поэтому на сайте и в социальных сетях размещены различные по содержанию документы.