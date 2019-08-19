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19 августа 201916:46

В РБК сменился главный редактор

Sostav

В РБК — кадровые перемены в руководстве. Двоевластие закончилось. Соруководитель Объединенной редакции РБК Елизавета Голикова уходит из мультимедийного холдинга. Она продолжит профессиональную деятельность вне РБК в сфере, не связанной с журналистикой. Другой соруководитель Игорь Тросников станет заместителем генерального директора РБК. Оба они пришли в РБК из ТАСС.

Главным редактором СМИ назначен первый заместитель руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев. Он будет отвечать за работу печатного издания РБК-daily, журнала и сайта rbc.ru, поясняет ТАСС.

РБК представляет из себя мультимедийный холдинг России. Он специализируется на новостных бизнес-медиа, а также регистрации доменов и предоставлению хостинга.

Совокупная выручка группы РБК в 2018 году составила 5 миллиардов 941 миллион рублей. Больше половины общей выручки пришлась на сегмент "В2С информация и сервисы". 3 миллиарда 213 миллионов рублей заработали входящие в него телеканал РБК, сайт rbc.ru, газета и журнал РБК, а также проекты "РБК Недвижимость", Autonews, "РБК Стиль" и "РБК Спорт".

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