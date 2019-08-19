Расчлененную блогершу-красавицу известный актер приглашал сниматься в кино

В "Прямом эфире" лично знавшие блогершу Екатерину Семочкину, тело которой было найдено расчлененным в чемодане, рассказали о ней неизвестные ранее подробности.

Девушка, которая стала известна в Сети кадрами красивой жизни, зарабатывала на нее в течение нескольких лет, оказывая интим-услуги.

Друг, который знал ее еще по старшим классам школы и по институту, рассказал: Катя хотела быть врачом, и до сих пор не может поверить, что она была содержанкой.

Однако мужчины, которые согласились прийти в студию, подтвердили: знакомились они с девушкой на сайтах, где публиковались объявления об интим-услугах.

При этом они вспоминают ее как девушку тактичную, которая "реально любила мужчин" и относилась к ним "очень-очень уважительно".

Поэтому их удивили сообщения о том, что подозреваемый и уже признавшийся в убийстве Кати Максим Гареев расправился с ней из-за насмешек в его адрес как мужчины.

А актер Виктор Зуйков рассказал, как Катя откликнулась на объявление в "клубе свободных и независимых мужчин", когда там собирали группу, чтобы пойти в поход.

В поход Катя так и не пошла, но заинтересовала актера своей внешностью -- схожестью с Одри Хепберн.

По словам Зуйкова, он как раз собирался снимать кино про двойников звезд и решил посмотреть, как Катя выглядит в реальной жизни.

Когда они встретились лично, Семочкина призналась, что хотела бы попробовать себя как актриса.

Почему не состоялись эти съемки? Кто тот таинственный 52-летний бизнесмен, которого Катя в соцсетях называла своим возлюбленным? И действительно ли Максим Гареев виновен в убийстве девушки?

Обсуждение этой резонансной истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".