Экс-тренеру сборной России Блатту диагностирован рассеянный склероз

Наставник греческого баскетбольного клуба "Олимпиакос" Дэвид Блатт болен рассеянным склерозом. Об этом сам специалист из Израиля, который в свое время руководил баскетбольной сборной России, сообщил на официальном сайте команды.

"Иногда жизнь бросает нас в ситуации, которые мы не можем объяснить и понять. В таких ситуациях ты должен сделать выбор, который проверяет твой характер. Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз", — сообщил Блатт.

"Несмотря на шок и боль, которые охватили меня, я понял, что моя жизнь теперь изменится, но в то же время принял твердое решение не сдаваться, — говорит тренер. – Моя задача приспособиться к новой ситуации, и изыскать пути для продолжения обычной жизни".

Рассеянный склероз – это заболевание аутоиммунной системы, которое имеет много различных форм и у разных людей проявляет себя очень по-разному. В своих крайних проявлениях болезнь может привести к полной потере пациентом способности двигаться и, в любом случае, при ее развитии больной постоянно нуждается в чужой помощи в самых простых ситуациях. Однако, течение заболевание может быть и быстрым, и крайне медленным, когда человек доживает без серьезных повреждений главных органов до самой старости.