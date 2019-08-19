Макрон - Путину: мы переживаем исторический момент в отношениях
Мы переживаем исторический момент в международных отношениях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отмечая важность встречи в форте Брегансон с главой российского государства Владимиром Путиным. Макрон рассчитывает обсудить с Путиным международные кризисы, а также о том, как разрядить обстановку вокруг Ирана.
Также Макрон хочет обсудить с президентом Путиным ситуацию на Украине и возможность подготовки саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин и Макрон на встрече уточнят позиции по этому вопросу и обсудят заявления, которые сделал шестой президент Украины Владимир Зеленский.
В нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина, Франция, напоминает телеканал Россия 24", который ведет прямую трансляцию с встречи президентов Франции и России.
Макрон встречается с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Эти переговоры проходят за несколько дней до саммита G7 во французском Биаррице, который пройдет 24-26 августа.
США намереваются на саммите обсудить создание международной коалиции для патрулирования морских путей у Ирана и Йемена. Желание о создании общеевропейской миссии по защите коммерческих судов в Ормузском заливе хочет создать и Великобритания.
Однако ситуация в Персидском заливе осложнилась не столько по вине ВМС Корпуса стражей исламской революции, которые задержали 19 июля иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Танкер и экипаж из 23 человек, включая троих россиян, были переведены в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал ответом Тегерана на силовое задержание иранского танкера в Гибралтаре по обвинению в том, что он якобы перевозит нефть для Сирии.
Сейчас
США провели испытания, запрещенные ДРСМД
Картина дня
-
Путин прибыл во Францию
- Жена Нетаньяху бросила на землю киевский "хлеб-соль"
- Школьник с топором: подробности из жизни убитой семьи
- Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
- Вступили в силу новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов
Самое читаемое
-
"Было легко": зарубивший семью школьник оставил записку
- Уникальный случай: женщина родила дочь и сына с разницей в два месяца
- Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая фактически снизил ставку, говорят эксперты
- Аргентина: третий дефолт неизбежен?
- 7 главных событий предстоящей недели в экономике
- Топ-10 самых густонаселенных городов мира
- Трамп предупредил Китай о влиянии ситуации в Гонконге на торговые переговоры
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
Раскрыты все новые модели Audi для России на 2020 год
- Volkswagen Polo в России лишился одной из версий и подорожал
- Хакер из США оформил автономер "Ноль": это закончилось очень плохо
- В Москве отменяют штрафы за парковку на газонах
- Американский миллиардер построил супервездеход из слез, пота и крови
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00
-
Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в поле
- Пласидо Доминго втянули в секс-скандал
- Кризис в Италии и Сальвини в плавках
Вести-Москва
-
Тащил за машиной: москвичи спасли собаку от живодера
- 9 станций Сокольнической линии метро закрыты
- Туристический автобус с китайцами снес столб
- В школу без мобильных: Роспотребнадзор дал рекомендации
- Тысячи залпов и настоящий балет огней: фестиваль фейерверков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала