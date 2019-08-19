Макрон - Путину: мы переживаем исторический момент в отношениях

Мы переживаем исторический момент в международных отношениях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отмечая важность встречи в форте Брегансон с главой российского государства Владимиром Путиным. Макрон рассчитывает обсудить с Путиным международные кризисы, а также о том, как разрядить обстановку вокруг Ирана.

Также Макрон хочет обсудить с президентом Путиным ситуацию на Украине и возможность подготовки саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин и Макрон на встрече уточнят позиции по этому вопросу и обсудят заявления, которые сделал шестой президент Украины Владимир Зеленский.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина, Франция, напоминает телеканал Россия 24", который ведет прямую трансляцию с встречи президентов Франции и России.

Макрон встречается с Путиным в официальной летней резиденции французских президентов — форте Брегансон. Эти переговоры проходят за несколько дней до саммита G7 во французском Биаррице, который пройдет 24-26 августа.

США намереваются на саммите обсудить создание международной коалиции для патрулирования морских путей у Ирана и Йемена. Желание о создании общеевропейской миссии по защите коммерческих судов в Ормузском заливе хочет создать и Великобритания.

Однако ситуация в Персидском заливе осложнилась не столько по вине ВМС Корпуса стражей исламской революции, которые задержали 19 июля иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Танкер и экипаж из 23 человек, включая троих россиян, были переведены в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал ответом Тегерана на силовое задержание иранского танкера в Гибралтаре по обвинению в том, что он якобы перевозит нефть для Сирии.