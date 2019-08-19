"Спартак" – ЦСКА. Команды объявили стартовые составы

За час до начала центрального матча 6-го тура российской футбольной премьер-лиги между столичными "Спартаком" и ЦСКА, соперники объявили стартовые составы. Особых неожиданностей нет, разве что в составе армейцев запасным вратарем обозначен 15-летний Владислав Тороп.

Гости выйдут на московское дерби в следующем составе: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов. Состав "Спартака" на игру: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Зобнин, Гулиев, Тиль, Бакаев, Ларссон, Шюррле.