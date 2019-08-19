Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина. Есть даже документы с личной информацией сотрудников.

Разбросанные кипы бумаг являются копиями деловой ведомственной переписки министерства финансов. Это правила предоставления грантов, документы на выделение командировочных и на компенсации средств зарубежным делегациям. Есть даже личные данные сотрудников министерства. Кто решил утилизировать таким способом бумаги пока неизвестно.

Найденные документы условно можно поделить на две части. Первые светокопии с печатью подписями реквизитами Минфина. Уже изъяли сотрудники правоохранительных органов на экспертизу. И вторые. Их целый пакет. Это бумаги, которые находятся в общем доступе — нормативные акты. Проще говоря, их может распечать каждый пользователь Интернета, кого например, интересует федеральный закон.

"Сейчас упакуем и отправим на экспертизу. Дознаватели определятся, какую экспертизу проводить и что за документы были найдены. Пока комментарии не могу дать, что за документы и какой важности. – Но это документы, относящиеся к министерству финансов? – Скорее всего. – Много документов нашли? – Большинство копии. Количество не могу назвать, пока не считали, при экспертизе всё скажем", — пояснил Дмитрий Федин, эксперт отдела по ЭКО УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу ЭКЦ ГУ МВД РФ Московской области.



Находку в Интернете пользователи в шутку уже окрестили секретным архивом Минфина.

В министерстве ситуацию комментирует иначе: "В Минфине России работу с документами работа с документами организована в соответствии с имеющимися регламентами. Документы, имеющиеся секретную и конфиденциальную информацию, утилизуются строго по установленным правилам и нормативам. Вывоз твердых бытовых отходов ведомства осуществляется подрядной организацией по контракту, заключенному по итогу конкурсных процедур. Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации".

Документы обнаружили местные жители. Люди обратили внимание на движущуюся колонну из нескольких грузовиков, направлявшуюся в лес. Чтобы предотвратить нелегальный сброс мусора, на место вызвали полицейских, после чего часть машин развернули, но несколько все же, успели выгрузить отходы. Сейчас документами и фактом выброса нелегальных отходов занимаются правоохранительные органы.