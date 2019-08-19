После неудачной попытки продажи "Рустави-2" новый владелец решил спасти телеканал

Бизнесмен Кибар Халваши, являющийся новым владельцем грузинского оппозиционного "Рустави-2", заявил о намерении спасти телекомпанию от банкротства. Такое решение он принял после неудачной попытки ее продажи.

По словам Халваши, телекомпания стоит перед финансовой катастрофой с долгом в более 70 миллионов лари (порядка 24 миллионов долларов). Бизнесмен отметил, что у "Рустави-2" есть все шансы стать успешным, потому он встал перед выбором: либо начать процесс банкротства, либо попытаться спасти телеканал. Кибар Халваши заявил, что телекомпания не обанкротится, для этого он намерен использовать все свои ресурсы и возможности.

Бизнесмен считает, что "Рустави-2" должен стать прибыльным — в этом Халваши поможет его многолетний опыт в бизнесе. Также новый владелец телекомпании отметил, что ему предстоят сложные переговоры с кредиторами, целью которых станет полноценное функционирование и выход канала из кризиса. "Однако, думаю, поэтапно мы справимся со всеми проблемами", — резюмировал Халваши.

Ранее сообщалось, что новый владелец телекомпании выставил ее на продажу в связи с огромными долгами, накопленными прежним руководством. Также бывший директор Ника Гварамия обвиняется в сознательном банкротстве "Рустави-2".