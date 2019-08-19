Самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри
Жесткую посадку в Гюмри на северо-западе Армении совершил лайнер авиакомпании "Победа", При посадке в аэропорту "Ширак" самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Хвостовая часть самолета повреждена. На борту самолета "Победы" были 173 пассажира.
Пострадавших среди пассажиров рейса и экипажа самолета нет, сообщает "Интерфакс". Для выяснения обстоятельств жесткой посадки будет создана комиссия. Для обратного рейса будет использован резервный самолет лоукостера.
В свою очередь, в пресс-службе перевозчика сообщили, что информация о жесткой посадке самолета "Победы" в Армении не соответствует действительности. По данным представителей компании, в ходе послеполетного осмотра было обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, а ее касание произошло при уходе на второй круг, передает ТАСС.
"Победа" летает из Москвы в Гюмри с 2016 года. При этом каждую неделю по этому маршруту выполнялось по десять рейсов. С 6 по 16 августа продажа билетом на рейсы "Победы" в Гюмри приостанавливались. У российской авиакомпании вызвало претензии качество авиационного топлива. В зимний период "Победа" летает в Гюмри реже – по семь рейсов в неделю.
Аварийная посадка в Гюмри 19 августа к качеству топлива отношения не имеет, но может быть связано с перегрузом: самолет мог взять с собой запас топлива на обратный рейс.
15 августа аварийную посадку на кукурузном поле совершил Airbus A321 "Уральских авиалиний". Самолет сел после 93 секунд полета. В оба двигателя взлетающего из подмосковного Жуковского попали чайки. Самолета потерял тягу и, не выпуская шасси, был посажен на ровную поверхность по курсу взлета. Командир экипажа спас 234 человек, включая семерых членов экипажа.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин прибыл во Францию
- Жена Нетаньяху бросила на землю киевский "хлеб-соль"
- Школьник с топором: подробности из жизни убитой семьи
- Почти 100 человек госпитализированы после курения электронных сигарет
- Вступили в силу новые правила ввоза в Россию овощей и фруктов
Самое читаемое
-
"Было легко": зарубивший семью школьник оставил записку
- Уникальный случай: женщина родила дочь и сына с разницей в два месяца
- Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
ЦБ Китая фактически снизил ставку, говорят эксперты
- Аргентина: третий дефолт неизбежен?
- 7 главных событий предстоящей недели в экономике
- Топ-10 самых густонаселенных городов мира
- Трамп предупредил Китай о влиянии ситуации в Гонконге на торговые переговоры
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"
- Lada Granta Sport отменяется, но будет Granta Drive Active
- Хакер из США оформил автономер "Ноль": это закончилось очень плохо
- Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей
- Mercedes-Benz А- и В-Класса: теперь их можно "заправлять" от розетки
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Тащил за машиной: москвичи спасли собаку от живодера
- 9 станций Сокольнической линии метро закрыты
- Туристический автобус с китайцами снес столб
- В школу без мобильных: Роспотребнадзор дал рекомендации
- Тысячи залпов и настоящий балет огней: фестиваль фейерверков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала