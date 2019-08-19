Самолет "Победы" жестко сел в армянском Гюмри

Жесткую посадку в Гюмри на северо-западе Армении совершил лайнер авиакомпании "Победа", При посадке в аэропорту "Ширак" самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Хвостовая часть самолета повреждена. На борту самолета "Победы" были 173 пассажира.

Пострадавших среди пассажиров рейса и экипажа самолета нет, сообщает "Интерфакс". Для выяснения обстоятельств жесткой посадки будет создана комиссия. Для обратного рейса будет использован резервный самолет лоукостера.

В свою очередь, в пресс-службе перевозчика сообщили, что информация о жесткой посадке самолета "Победы" в Армении не соответствует действительности. По данным представителей компании, в ходе послеполетного осмотра было обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа, а ее касание произошло при уходе на второй круг, передает ТАСС.

"Победа" летает из Москвы в Гюмри с 2016 года. При этом каждую неделю по этому маршруту выполнялось по десять рейсов. С 6 по 16 августа продажа билетом на рейсы "Победы" в Гюмри приостанавливались. У российской авиакомпании вызвало претензии качество авиационного топлива. В зимний период "Победа" летает в Гюмри реже – по семь рейсов в неделю.

Аварийная посадка в Гюмри 19 августа к качеству топлива отношения не имеет, но может быть связано с перегрузом: самолет мог взять с собой запас топлива на обратный рейс.

15 августа аварийную посадку на кукурузном поле совершил Airbus A321 "Уральских авиалиний". Самолет сел после 93 секунд полета. В оба двигателя взлетающего из подмосковного Жуковского попали чайки. Самолета потерял тягу и, не выпуская шасси, был посажен на ровную поверхность по курсу взлета. Командир экипажа спас 234 человек, включая семерых членов экипажа.