Google работает со сбоями

Отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector сообщает, что в понедельник, 19 августа, в ряде страны наблюдаются проблемы в работе американской поисковой системы Google.

Наибольшее число жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии. В России о сбоях чаще всего сообщают жители Москвы, передает ТАСС.

Сервис Downdetector отмечает, что у 93 процентов пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6 процентов сообщают о сбоях в работе поисковой системы.