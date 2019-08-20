Канары охвачены огнем

Представители Службы спасения Канарских островов сообщили, что площадь природного пожара на одном из крупнейших островов архипелага — Гран-Канария — достигла 10 тысяч гектаров.

К настоящему времени периметр возгорания увеличился до 75 километров. Только в течение одного дня на полыхающую территорию выло сброшено с использованием средств авиации около миллиона литров воды, передает РИА Новости.

Глава региона Анхель Виктор Торрес сообщил, что число эвакуированных из-за начавшегося в минувшую субботу природного пожара достигло девяти тысяч человек.