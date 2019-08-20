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20 августа 201908:55 Алексей Петров

Диалог особого внимания: Путин и Макрон встретились накануне саммита G7

Диалог особого внимания: Путин и Макрон встретились накануне саммита G7

Встреча во французском Брегансоне прошла незадолго до саммита лидеров "Группы семи" в Биаррице. Поэтому к диалогу Москвы и Парижа — было приковано особое внимание.

Встреча, которую еще долго будет обсуждать пресса, эксперты, политологи, продолжалась почти два с половиной часа. Но это только официальная часть. Затем — еще обед вместе с делегациями. Пока журналисты в течение всего дня выходят в прямой эфир, туристы и местные жители торопятся на ближайший пляж. Но даже там не выпускают телефоны из рук.

Какой уж тут отдых, когда юг Франции стал центром мировой политики. В своей резиденции Эммануэль Макрон встречает Владимира Путина вместе с супругой Брижит. Президент России вручает первой леди Франции цветы. И тут же — переговоры, а не после — пресс-конференция. Формат нестандартный — по инициативе французской стороны. Российская делегация оказалась в привилегированном положении. Ей принимающая сторона отвела места в тени. Жест говорит о многом, учитывая, что на улице почти 30 градусов жары.

"Я очень счастлив принимать господина Путина. Сегодняшняя дискуссия для меня очень важна. Спасибо дорогой Владимир за то, что ты выделил время и приехал в Брегансон", — сказал Макрон.

Путин даже успел осмотреть резиденцию и окрестности с высоты птичьего полета. Место встречи выбрано не случайно.

Форт Брегансон — не просто официальная резиденция, это одно из наиболее знаковых мест французской политики. Свой статус крепость получила при Де Голле, здесь часто проводили время Помпиду, Жискар Д'Естен, Ширак. Эммануэль Макрон — самый молодой хозяин форта. И тем важнее для него ассоциироваться с теми традициями, которые были заложены великими президентами Пятой республики.

Одна из таких традиций — самостоятельная внешняя политика. Голос Франции и Европы нужен для строительства новой архитектуры международных отношений. Путин подчеркивает: это ведь вовсе не Россия вышла из ДРСМД, но сейчас на повестке дня — будущее другого важнейшего договора — СНВ-3. Москва озвучила свои предложения. Со стороны Вашингтона до сих пор — никаких инициатив. Важнейшие международные вопросы Путин и Макрон обсуждают за несколько дней до встречи семерки в Биаррице. Хотя во Франции еще свежа память о восьмерке.

Корреспондент агентства "Франспресс" спросил российского лидера, не хватает ли ему членства в клубе Большой восьмерки, и хотел бы он вернуться.

"Так ее не существует. Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует. Это Семерка, сегодня это Семерка. Что касается возможного формата в рамках 8-ми государств, мы никогда ни от чего не отказываемся, была очередь России провести Восьмерку в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках Семерки", — сказал Путин.

Более того, есть и другие форматы — G-20, ШОС, БРИКС, где Россия активно работает. В Центре внимания президентов — ситуация на Украине. Альтернативы нормандскому формату не существует — подчеркивает Путин. На повестке дня — Сирия, Иран, Ливия — там Россия хотела бы скоординировать с Францией усилия по урегулированию, нужно добиваться примирения конфликтующих сторон. Важная для Франции тема — климат. Президент Макрон приветствовал решение России ратифицировать Парижское соглашение. Но Путина французская пресса спрашивает о происходящем в самой России. Например, о недавних акциях протеста.

"Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют право нарушать действующие законы, и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", — подчеркнул Путин.

События такого рода происходят не только в России. Но и во многих европейских странах. Франция — не исключение. Протесты желтых жилетов стали настоящим испытанием не только для государства, но прежде всего для французского общества.

"Я в гостях, и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице", — отметил российский президент.

"Да, действительно, во Франции граждане получили ранения, полицейские получили ранения, и это меня очень беспокоит. Необходимо, чтобы граждане могли участвовать в мирных демонстрациях", — подчеркнул президент Франции.

"Мы именно так и делаем, и дважды, и в июле, и в августе этого года были проведены массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест, они были заявлены, эти мероприятия и санкционированы властями, прошли мирно и без всяких эксцессов", — напомнил президент РФ.

Один из вопросов — о недавнем ЧП в Северном море. И тут Путину пришлось даже поправлять французских журналистов.

- Недавно произошел ядерный инцидент в Сибири, говорят о высоком уровне радиоактивности в воздухе. Так что было протестировано за последнее время, какие были новые находки сделаны научными специалистами?

- Надо с географией разобраться. В Сибири не было никаких инцидентов. Если вы имеете в виду в Северном море, то это другой регион Российской Федерации. Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Я получаю доклад от наших экспертов и военных экспертов и гражданских, мы серьезных изменений там не видим. Но, превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей.

Президент Макрон отметил, что выступает за перезапуск отношений между Евросоюзом и Россией. Но Россия от диалога никогда не отказывалась. Вопрос, готов ли к перезапуску сам Евросоюз.

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