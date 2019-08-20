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Газовые споры 14 минут назад
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Украину ожидает сложная зима, связанная со спорами с Россией по транзиту газа. Об этом сообщил во время брифинга представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. На данный момент запасы угля на складах страны ничтожно малы — их может попросту не хватить до весны. Однако генерирующие компании не должны использовать этот факт для повышения тарифов, сообщает "Россия 24".
По словам Геруса, такие истории на Украине уже происходили, потому украинские власти хотели бы, чтобы этого никогда не повторялось. Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце текущего года. Пока определенности относительно их будущего нет.
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