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20 августа 201910:20 Андрей Сапегин

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна. Он свесил ребенка за ноги с третьего этажа и грозился уронить на землю.

В одной руке собственная пятимесячная дочь, в другой большой кухонный нож. Пьяный мужчина угрожает порезать дитя на глазах шокированных соседей и прохожих, но теряет нож. В какой-то момент спасательный куб и батут, которые держали внизу сотрудники МЧС, едва не пригодились — когда полицейский по балкону стал приближаться к злоумышленнику, тот занервничал и попытался выбросить ребенка.

Участковый лейтенант полиции Василий Мартынов, который все это время уговаривал мужчину одуматься, запрыгивает на балкон. Борьба, и вот уже на помощь участковому приходят старший сержант Виктор Ковальчук и подполковник МЧС Руслан Алукаев.

"Сразу после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции. Он был неоднократно судим. В настоящее время спасенный ребенок доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщила Татьяна Вихляева, врио начальника ОИиОС МВД по Республике Мордовия

Как рассказывают очевидцы, эта сцена началась задолго до того, как попала в объективы телефонов. Супруги праздновали крещение девочки. Торжество, как говорят соседи, затянулось и переросло в скандал. Нерадивый глава семейства сначала избивал супругу, потом, когда ей удалось выбежать на улицу, стал бросать из окон мебель и бытовую технику. После этого взялся за дочь.

По словам знакомых семьи, за плечами у этого человека несколько судимостей. Теперь ему грозит еще один срок, как минимум, по статьям "Угроза жизни и здоровью" и "Причинение тяжких телесных повреждений". Пятимесячная девочка с матерью находятся в больнице, им теперь ничего не угрожает благодаря грамотным и смелым действиям двух полицейских и спасателя.

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