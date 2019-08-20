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20 августа 201910:20

В московских детсадах отменили справки об отсутствии контакта с больными

Родителям детей, которые ходят в столичные детские сады, не нужно будет получать бумажные справки об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед их возвращением в дошкольное учреждение в новом учебном году. Такое допускается в том случае, если ребенок не попадал в очаг инфекции.

Это стало возможным благодаря введению электронного документооборота между несколькими ведомствами. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали, что данные управления Роспотребнадзора по столице об очагах инфекций были объединены с адресными списками воспитанников детских садов, которые пропустили более пяти дней. В адресной базе находятся семьи, которые попали в зону карантина. С каждой из них, оказавшейся в зоне риска, будут связываться напрямую и информировать о том, что та находится в зоне карантина. Это означает, что перед возвращением воспитанника в детский сад родителям вместе с ребенком необходимо сходить в поликлинику, пройти там осмотр и получить справку о состоянии здоровья, сообщает ТАСС.

Данные будут обновляться ежедневно до октября. Теперь родителям, которым нужна справка для ребенка из-за пребывания в карантине, а также воспитателям придет электронное письмо и смс-оповещение. Кроме того, воспитатели дошкольных учреждений станут обзванивать подобные семьи. Детям, которые не попали в зону риска во время каникул, справка на бумажном носителе больше не потребуется.

В ведомстве объяснили, что раньше документ подобного плана требовали ежегодно после летних каникул у любого воспитанника детского сада невзирая на то, попадал он в очаг инфекции или нет. К началу учебного года в районные поликлиники в среднем поступало около трехсот тысяч обращений за справками. Отмечается, что большая часть детей не контактировали с инфекционными больными, также им не был нужен осмотр врача.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на проблему взглянули глазами потребителя сразу с четырех сторон, в числе которых родители, детские сады, поликлиники и Роспотребнадзор. "Теперь мы не гребем всех под одну гребенку, создавая неудобства сразу всем столичным семьям и напрягая врачей в поликлиниках", — отметила Ракова. По ее словам, теперь будет точечно выделяться очаг инфекции, а работа будет проводиться напрямую с семьей, попавшей в карантин.

Данное решение упростит жизнь большинству московских семей и создаст более четкий контроль за эпидемиологической ситуацией в столице. В настоящее время проект запущен в качестве разовой акции помощи родителям после летнего отдыха.

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