FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

Андроидный робот FEDOR, который в четверг отправится на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур, полетит вместе с вязаной игрушкой, сообщил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко на своей странице в Facebook.

По традиции все отправляющиеся в космос экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка, которую отправляющиеся в космос люди берут из дома. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам и астронавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

В четверг утром ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-14" должна стартовать с 31-й площадки космодрома Байконур. Это — первый полет пилотируемого корабля на такой ракете, поэтому людей на борту не будет. Роскосмос принял решение отправить на МКС андроидного робота FEDOR, получившего позывной Skybot F-850.

Корабль должен пристыковаться к станции 24 августа.