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20 августа 201913:50

Рособрнадзор прокомментировал запрет мобильников в школах

Global Look Press

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов прокомментировал возможный запрет мобильных телефонов в школах. По его словам, ограничение устройств не подразумевает их полное исключение, а носит рекомендательный характер.

Свое мнение Сергей Кравцов высказал в ходе педагогического совета Ленинградской области во вторник, 20 августа, сообщает "Интерфакс". По его словам, рекомендация ограничения на использование мобильных устройств ни в коем случае не подразумевает их запрет. Кравцов пояснил, что данное решение разработано для того, чтобы не мешать образовательному процессу. "Я прошу на собраниях донести эти рекомендации до директоров школ, до учителей, родителей", — отметил руководитель Рособрнадзора.

В понедельник, 19 августа, рабочая группа с участием Роспотребнадзора, Рособрнадзора, а также Министерства просвещения России разослала в российские регионы рекомендации об ограничении использования в школах мобильных устройств и других гаджетов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минпромсвещения. Такая мера направлена на профилактику возможного вреда здоровью школьников, а также повышение образовательного процесса.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование телефонов в учреждениях образования. Впоследствии она опровергла данное заявление и отметила, что ее предложение касается лишь решения создать рабочую группу, которая займется разработкой мер по регулированию использования мобильников в школе, особенно в младших классах.

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