Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

Министерство обороны России провело испытания новейшего беспилотного летательного аппарата "Альтиус-У". Первый полет проходил под полным управлением компьютера. Беспилотник поднялся на высоту около 800 метров и кружил над аэродромом 32 минуты. Все системы отработали штатно, сообщает военное ведомство.



Вес нового дрона – 6 тонн. Как поясняют создатели, эта машина предназначена для разведки и может нести соответствующие оптические, радиолокационные и радиотехнические системы. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями и способен провести в воздухе более суток.

В Минобороны особо отметили, что управляется дрон через спутниковую систему связи. Поэтому он может работать практически в любой точке планеты.



Напомним, ранее российские военные впервые подняли в воздух 20-тонный ударный беспилотник "Охотник". Этот робот построен уже по схеме "летающее крыло" и оснащен реактивным двигателем. Предполагается, что он будет нести бомбы и управляемые ракеты.