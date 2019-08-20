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20 августа 201914:48

Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

Сыну Петра Кислова, которого зрители узнали после выхода в 2007 году фильма "1612: Хроники Смутного времени", и певицы Полины Гагариной уже 12 лет, но его знаменитые родители уже давно не вместе.

Однако, рассказывает актер в "Судьбе человека", у них с сыном отличные отношения. И, возможно, именно потому, что им с Полиной хватило мудрости вовремя разойтись, чтобы сын не видел их ссор.

Несмотря на расставание с одной из самых красивых и талантливых певиц отечественной эстрады, Кислов, по его признанию, всегда будет испытывать самые теплые чувства к матери своего ребенка.

Актер рассказывает, что полюбил Полину, когда ей было всего 19. Причем, заочно – за талант, ее песни, а когда она пришла в Школу-студию МХАТ, где 25-летний Кислов работал ассистентом педагога и принимал вступительные экзамены, засмущался, будто это он сдает экзамен, а не она.

Петр преподавал в ее группе, а однажды набрался храбрости и признался в своих чувствах, которые оказались взаимными.

Оба хотели ребенка, Полина оказалась заботливой женой, но беременность Гагариной испугала обоих, признается Кислов.

Она сомневалась, рожать ли? Преподаватели настаивали, чтобы Полина взяла академический отпуск, но в итоге отпуск взял Кислов — ушел из Школы-студии. А Гагарина осталась.

Поженились они за месяц до родов, а через пару недель Полина вернулась к занятиям.

Возможно, признается Кислова, он слишком много требовал от жены. К тому же тогда он много гастролировал, а когда им с Полиной удавалось провести хотя бы месяц вместе, пара начинала сориться по любому поводу. Тогда и было принято решение расстаться.

Актер и до Гагариной не раз отчаянно влюблялся: абитуриентом был очарован тогда еще 14-летней Катей Вилковой, затем, до Полины Гагариной, был недолго женат на Анастасии Макеевой.

Его страстная натура не раз призывала его "сжигать мосты" – и не только в личной, но и в профессиональной жизни. Так произошло, например, когда он внезапно ушел из МХАТа.

Но именно целеустремленная натура позволила ему стать актером, несмотря на то, что парню из удмуртского города Глазова во время прослушивания из-за жуткого говора Василий Федорович Богомазов вынес приговор: поступать нет смысла.

Однако Кислов все-таки решился, и с первого тура, минуя второй, сразу был отправлен на третий, а на втором курсе Школы-студии МХАТ выпустил спектакль и получил за него "Хрустальную Турандот".

Почему актер порвал со МХАТом? Как готовился к поступлению в театральный и исправлял свой говор? Какая песня помогла Кислову при поступлении перескочить с первого сразу на третий тур?

Как он вспоминает свой краткий брак с Макеевой? В чем видит главную проблему развода и считает ли, что этот союз можно было сохранить? Как воспринимает обидные слова актрисы об их браке? Где и как узнал, что Полина Гагарина ждет от него ребенка? Что сейчас происходит между отцом и сыном? И как вспоминает свою первую киноработу с Владимиром Хотиненко?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актер Петр Кислов.

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