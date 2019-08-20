Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной
Сыну Петра Кислова, которого зрители узнали после выхода в 2007 году фильма "1612: Хроники Смутного времени", и певицы Полины Гагариной уже 12 лет, но его знаменитые родители уже давно не вместе.
Однако, рассказывает актер в "Судьбе человека", у них с сыном отличные отношения. И, возможно, именно потому, что им с Полиной хватило мудрости вовремя разойтись, чтобы сын не видел их ссор.
Несмотря на расставание с одной из самых красивых и талантливых певиц отечественной эстрады, Кислов, по его признанию, всегда будет испытывать самые теплые чувства к матери своего ребенка.
Актер рассказывает, что полюбил Полину, когда ей было всего 19. Причем, заочно – за талант, ее песни, а когда она пришла в Школу-студию МХАТ, где 25-летний Кислов работал ассистентом педагога и принимал вступительные экзамены, засмущался, будто это он сдает экзамен, а не она.
Петр преподавал в ее группе, а однажды набрался храбрости и признался в своих чувствах, которые оказались взаимными.
Оба хотели ребенка, Полина оказалась заботливой женой, но беременность Гагариной испугала обоих, признается Кислов.
Она сомневалась, рожать ли? Преподаватели настаивали, чтобы Полина взяла академический отпуск, но в итоге отпуск взял Кислов — ушел из Школы-студии. А Гагарина осталась.
Поженились они за месяц до родов, а через пару недель Полина вернулась к занятиям.
Возможно, признается Кислова, он слишком много требовал от жены. К тому же тогда он много гастролировал, а когда им с Полиной удавалось провести хотя бы месяц вместе, пара начинала сориться по любому поводу. Тогда и было принято решение расстаться.
Актер и до Гагариной не раз отчаянно влюблялся: абитуриентом был очарован тогда еще 14-летней Катей Вилковой, затем, до Полины Гагариной, был недолго женат на Анастасии Макеевой.
Его страстная натура не раз призывала его "сжигать мосты" – и не только в личной, но и в профессиональной жизни. Так произошло, например, когда он внезапно ушел из МХАТа.
Но именно целеустремленная натура позволила ему стать актером, несмотря на то, что парню из удмуртского города Глазова во время прослушивания из-за жуткого говора Василий Федорович Богомазов вынес приговор: поступать нет смысла.
Однако Кислов все-таки решился, и с первого тура, минуя второй, сразу был отправлен на третий, а на втором курсе Школы-студии МХАТ выпустил спектакль и получил за него "Хрустальную Турандот".
Почему актер порвал со МХАТом? Как готовился к поступлению в театральный и исправлял свой говор? Какая песня помогла Кислову при поступлении перескочить с первого сразу на третий тур?
Как он вспоминает свой краткий брак с Макеевой? В чем видит главную проблему развода и считает ли, что этот союз можно было сохранить? Как воспринимает обидные слова актрисы об их браке? Где и как узнал, что Полина Гагарина ждет от него ребенка? Что сейчас происходит между отцом и сыном? И как вспоминает свою первую киноработу с Владимиром Хотиненко?
Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актер Петр Кислов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
МИД РФ прокомментировал испытание новой ракеты в США
- Медведев уволил замглавы ПФР
- "Спартак" победил ЦСКА в столичном дерби
- Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
- СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Самое читаемое
-
Наркология, любовь к хоррору и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы
- Популярные у россиян таблетки от давления вызывают рак
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Найден мертвым заслуженный артист России
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
Народный банк Китая понизил базовые ставки
- Падение рубля: станет ли налоговый период спасением для российской валюты?
- Саудовская Аравия готовится взвинтить цены на нефть
- Топ-10 "черных лебедей", угрожающих мировой экономике
- Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России
Вести.Hi-tech
-
Ошибка Apple позволила взломать новейшую iOS
- Обзор Xiaomi Mi A3: чистый Android без NFC
- Motorola представила смартфон с экшн-камерой
- Huawei представила свою альтернативу Android: Harmony OS
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
3 абсурдных ретро-автомобиля, которые шокируют даже в 2019 году
- В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"
- Lada Granta Sport отменяется, но будет Granta Drive Active
- Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей
- Mercedes-Benz А- и В-Класса: теперь их можно "заправлять" от розетки
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Тащил за машиной: москвичи спасли собаку от живодера
- 9 станций Сокольнической линии метро закрыты
- Туристический автобус с китайцами снес столб
- В школу без мобильных: Роспотребнадзор дал рекомендации
- Тысячи залпов и настоящий балет огней: фестиваль фейерверков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала