После встречи с Путиным Макрон оставил в "Фейсбуке" пост на русском

В "Фейсбуке" президента Франции после встречи с президентом России появился пост на русском языке.

В нем Эммануэль Макрон пишет о вере "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", и о том, что "Россия — очень глубоко европейская страна".

Президент Франции также высказывает убежденность в том, что "в ходе этого многостороннего переустройства" странам "надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией".

Накануне те же мысли он выразил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

В общей сложности переговоры Путина и Макрона в Брегансоне продолжались больше двух с половиной часов.



За это время лидеры России и Франции обсудили все основные важные события в мире, президент России также ответил на ряд вопросов президента Франции о происходящем в нашей стране.