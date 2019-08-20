Строители завершили проходку тоннеля до станции "Нижегородская"

На Некрасовской линии метро завершена прокладка тоннеля до конечной станции "Нижегородская". Планируется, что первых пассажиров она примет в конце 2019 года. Станция будет частью крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла.

Тоннелепроходческий щит завершил свой долгий путь длиною почти в полтора километра и прибыл на конечную станцию "Нижегородская" на юго-востоке Москвы.

Диаметр щита 10 метров вместо привычных 6 метров. Соответственно, и тоннель, который он проложил от станции "Нижегородская" до "Юго-Восточной", гораздо шире — его сделали двухпутным. То есть по тоннелю будут проходить сразу два поезда в разных направлениях. Такого в московском метрополитене еще не было.

Саму станцию строят по уникальному методу top-down: обычно роют котлован и идут вверх, здесь же наоборот — от поверхности земли идут вниз.

"Первоначально заливалась плита перекрытия, потом через технологические окна в этой плите производилась разработка грунта. И так постепенно мы опускались на уровень ниже", — объясняет Борис Орехов, главный специалист дирекции "Метро-3" компании-подрядчика.

Благодаря этому можно проводить работы одновременно на всех уровнях. Например, наверху уже устанавливают эскалаторы, а внизу начинается отделка. Украсят "Нижегородскую" разноцветные прямоугольники — они станут своего рода навигацией и помогут пассажирам даже без указателей сориентироваться на платформе и между переходами, ведь станция станет общей сразу для двух линий метро — Некрасовской и Большой кольцевой.

Наверху совсем скоро появится один из крупнейших в Европе пересадочных узлов. Он объединит две линии метро, Московское центральное кольцо и радиальную железную дорогу — рядом платформа Карачарово. Пересадку с одного транспорта на другой пассажиры смогут сделать по пешеходному переходу, не выходя на улицу.

"Работы, конечно, много. Но мы до конца года закончим здесь уже благоустройство. Кстати, мы сейчас разрабатываем архитектурную концепцию. У нас будет новая очень красивая площадь", — рассказывает Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Пересадочный узел будет представлять собой крытый трехэтажный комплекс. Помимо зала ожидания и переходов, на его территории сделают кафе, магазины, апартаменты и огромную парковку. Строительство завершится в 2020 году. Ну, а станция "Нижегородская" своих первых пассажиров, возможно, примет уже в конце 2019 года.