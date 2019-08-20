Сквозное движение и бесплатные пересадки на метро: как изменятся пригородные перевозки
Подготовка к запуску московских центральных диаметров вышла на финишную прямую. Первые два — Лобня-Одинцово и Нахабино-Подольск — поедут уже в конце 2019 года. Они включают 57 станций, как раз сейчас идет их благоустройство.
Через станцию Сетунь проносятся поезда и электрички, а рядом с путями работы не прерываются ни на минуту. Сейчас строители возводят новую платформу и готовят фундамент для пешеходного перехода — это будет сооружение в стиле хай-тек с лифтами для маломобильных граждан.
"Выхода пассажиров будет организован на две платформы и на две стороны улицы", — говорит Андрей Комаров, представитель компании-подрядчика.
Совсем скоро здесь пойдут поезда первого Московского центрального диаметра. Маршрут Одинцово-Лобня. Пока идет стройка, отправление происходит с временных остановок.
Электрички Одинцово-Лобня будут приходить на эту платформу. Чуть дальше построены пути для поездов-экспрессов. Они пойдут по тому же маршруту, но с минимальным количеством остановок. В одном поезде смогут комфортно разместиться 2 тысячи человек.
"По МЦД-1 будут перемещаться около 15 новых поездов "Иволга". Остальные поезда в течение трех лет тоже будут заменены перевозчиком на новые", — рассказывает Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
С "Тверским вагоностроительным заводом" уже заключен контракт на 11 миллиардов рублей.
Сегодня станцией Сетунь пользуются 6,5 тысячи человек в сутки. После запуска МЦД пассажиропоток увеличится в три раза.
- Удобно добираться и гостям, и местным жителям.
- Быстрее гораздо будет добраться до Москвы, удобно тем, кто работает.
Оплатить поездку можно будет картой "Тройка". За пересадку с метро на электричку платить не придется.
"Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка на метро. Тарифы максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что будет значительно уменьшена и цена билетов", — объясняет мэр Москвы Сергей Собянин.
Работы на станции Сетунь планируют завершить в 2020 году.
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