Монумент "Маска Скорби" готовится к реставрации. Перед началом работ верхний слой его покрытия взят на экспертизу. Об этом сообщает ГТРК "Магадан".

Как рассказала директор музейного комплекса Вера Смирнова, заниматься реставрационными работами будет компания из Санкт-Петербурга. Для этого она получила специальный допуск, так как "Маска Скорби" год назад стала объектом культурного наследия.

Сейчас идет подготовка сметы проектных и реставрационных работ. Кроме того, будет благоустроена близлежащая территория. Поставят скамейки, появятся лестницы, новое освещение. Сам монумент покроют специальным прозрачным составом.

Мемориал "Маска Скорби" в Магадане появился в городе в 1996 году. По задумке автора, скульптора Эрнста Неизвестного, он посвящён памяти жертв политических репрессий.