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20 августа 201921:27

Мобильный интернет "МегаФона" признан самым быстрым

Сайт iPhones.ru опубликовал исследование "Какой оператор оказался лучшим в России". И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил "МегаФон".

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов "МегаФона" составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в два раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у "МегаФона" — 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

В июле 2019 года "МегаФон" третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 миллиона замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за первый и второй кварталы 2018 года.

"МегаФон" — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. "МегаФон" — трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Еще в 2012 году "МегаФон" первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE), показав скорость в 979 Мбит/с. Летом 2019 года "МегаФон" провел первый в России международный видеозвонок в 5G, и установил рекорд скорости в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне.

Сегодня у "МегаФона", по данным Роскомнадзора, самая большая сеть базовых станций связи в стране: 241 265 станций, из них более 100 451 станций в стандарте LTE. К концу второго квартала 2019 года компания обслуживала интересы более 77,6 миллиона абонентов.

iPhones.ru – сайт о гаджетах и информационных технологиях. Сайт посещают более 5 миллионов уникальных пользователей ежемесячно.

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