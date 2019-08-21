Президент Уругвая сообщил, что у него обнаружен рак легкого

Президент Уругвая Табаре Васкес сообщил журналистам на пресс-конференции, что врачи обнаружили у него в легких злокачественное образование.

Как уточнил Васкес, который сам по образованию является врачом-онкологом, наличие новообразования в правом легком было подтверждено во время томографического исследования.

79-летний президент добавил, что останется на пару дней в больнице для проведения дополнительного обследования. Васкес рассказал, что будет проходить лечение в Уругвае, и добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Президент Табаре Васкес во время своего первого срока (2005-2010 года) развернул большую антитабачную кампанию. Уругвай даже судился с одним из крупнейших производителей сигарет – Philip Morris. Согласно данным статистики, с 2005 года в стране бросили курить 294 тысячи человек.

27 октября текущего года в Уругвае пройдут президентские выборы, сообщает РИА Новости.