Трамп перенес встречу с премьером Дании из-за ее отказа продать Гренландию США

Дональд Трамп написал в своем Twitter, что откладывает встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, назначенную на 2-3 сентября.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....