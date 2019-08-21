Корреспондент журнала Playboy подал в суд на Трампа

Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик телекомпании CNN Брайан Карем подал в суд на президента США Дональда Трампа и пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Как сообщил адвокат журналиста, цель иска — восстановить действие постоянного пропуска Карема на мероприятия для прессы в резиденции Трампа.

Официальной причиной отзыва пропуска послужила ссора корреспондента с бывшим заместителем помощника президента. Однако сам Карем считает, что это "не настоящая проблема". В защиту Карема уже выступили Ассоциация корреспондентов Белого дома и международная организация "Репортеры без границ".

Летом 2017 года у журналиста уже был конфликт с американской администрацией. Тогда он вступил в перепалку с Сарой Сандерс, напоминает телеканал "Россия 24".