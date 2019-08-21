Русские пользователи Instagram массово атакуют страницы Сталлоне и Шварценеггера

Российские пользователи Instagram начали массово писать комментарии к постам американских актеров Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

К подобному флешмобу призвал желающих российский юморист, прозвав его "Русской кибератакой". Сначала внимание было обращено к посту Сталлоне, посвященному тизеру нового фильма о Рэмбо. Многие пользователи оставляют комментарии, по большей части не имеющие особой смысловой нагрузки. В их числе фразы "мне нужна твоя одежда и мотоцикл", являющаяся отсылкой к фильму о Терминаторе, "куплю грибы", вопросы о том, как бросить курить и продается ли в Голливуде шаурма. Некоторые присылают рецепты блюд.

После Сталлоне жертвой "русской кибератаки" стал Арнольд Шварценеггер. В комментариях один пользователь воспользовался возможностью и через актера передал привет актрисе Скарлетт Йоханссон, а также пригласил ее на рыбалку в Астрахань. Некоторые поностальгировали по предыдущим частям фильма о Терминаторе.

Подобные флешмобы происходят уже не в первый раз. Первым объектом русскоязычных комментаторов стала певица, актриса Леди Гага. Под ее постами пользователи обменивались кулинарными рецептами, решали проблемы, а также занимались нравоучениями, поскольку та якобы увела актера Брэдли Купера от модели Ирины Шейк.

Вторым на очереди стал актер Леонардо Ди Каприо. Пользователи Instagram массово обратились к нему с призывами спасти Байкал. К слову, это не осталось без внимания именитого актера — чуть позже он опубликовал видео полыхающей сибирской тайги.