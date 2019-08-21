Врач-депутат из-за ревности застрелил свою жену

Следственными органами Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновника, который подозревается в убийстве своей молодой жены. Трагический инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа в ходе бытовой ссоры, сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По версии следствия, подозреваемый в квартире одного из домов поселка Локомотивный поизвел два выстрела в супругу из охотничьего ружья, в результате чего та скончалась. В настоящее время мужчина задержан.

По данным издания Znak, подозреваемым является 50-летний депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа Азат Зарипов. Также он занимает должность главного врача местной больницы.

Супруга чиновника моложе его на двадцать лет. В семье имеются трое детей.

Как сообщает "Карталинская новь", Азат Зарипов вернулся рано утром домой с рыбалки и якобы застал жену с любовником. Это послужило причиной агрессии, в результате которой мужчина застрелил супругу.

В настоящее время проводятся следственные действия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.