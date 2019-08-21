Новосибирские врачи удалили из желудка девушки гигантский ком волос

В Новосибирске хирурги одной из больниц удалили из желудка 16-летней девушки гигантский комок волос (трихобезоар).

Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, девушка поступила в медучреждение с болями и жалобами на потерю веса и аппетита.

Во время обследования у нее в желудке был обнаружен гигантский трихобезоар, который врачи удалили при помощи лапароскопической операции.

Сейчас пациентка уже выписана, аппетит у нее восстановился, боли в животе не беспокоят.

Обычно трихобезоар (который состоит из волос, частичек еды и желудочной слизи) образуется в течение нескольких лет из-за того, что человек жует свои волосы.

В мае в Томске из желудка 16-летней девочки, которая 10 лет жевала свои волосы, врачи удалили волосяной ком в полкилограмма.