Французский полузащитник Франк Рибери продолжит свою карьеру в итальянской "Фиорентине". Бывший игрок немецкой "Баварии" и сборной Франции по футболу подписал контракт с клубом из Флоренции. Детали договора остаются не разглашенными. Об этом сообщает официальный сайт итальянской команды.

Ранее сообщалось о том, что Рибери подпишет контракт с "фиалками" с годовой зарплатой в четыре миллиона евро без учета налогов. Также ему могут полагаться и дополнительные бонусные выплаты за результативные действия.

Напомним, что в ходе текущего трансферного окна на 36-летнего француза также претендовал московский "Локомотив", что подтверждал и его агент. Однако все-таки Рибери сделал выбор в пользу клуба из итальянской Серии "А".

Напомним, что предыдущим клубом француза была "Бавария", за которую он выступал с 2077 по 2019 год. Вместе с мюнхенцами он завоевал девять титулов чемпиона Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны, пять – в Суперкубке, а также по одному разу он побеждал в Лиге чемпионов, Кубке лиги, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.