Цена Гренландии: стала известна сумма, которую Трамп готов был предложить Дании

Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможную сумму выплаты Дании за передачу автономии Гренландии в бессрочное владение. Ежегодные выплаты могли составить 600 миллионов долларов.

Соответствующие данные приводит The Washington Post. Собеседники издания не уточнили, в течение которого времени планировались выплаты. Размер суммы был определен исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.

В настоящее время около половины всего бюджета Гренландии приходится на дотации из датской казны. Как сообщает The New York Times, эта сумма составляет примерно 740 миллионов долларов в год или 13 тысяч долларов на каждого жителя.

Американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты скандинавскому королевству. Такая мера могла быть предпринята в качестве стимулирования Дании к подписанию сделки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил желание купить крупнейший остров в мире — Гренландию. Американский лидер неоднократно интересовался у своих советников о возможности реализации задуманного, а также ресурсах автономной территории Дании.

Накануне Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, поскольку та не проявила интереса к продаже Гренландии. Она, в свою очередь, назвала идею главы США абсурдом и выразила надежду на то, что это шутка.

С критикой на американского лидера обрушился ряд датских политиков. Они расценили отказ Трампа посетить их страну как оскорбление.