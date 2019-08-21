Российский ходок дисквалифицирован на 8 лет из-за допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила о дисквалификации российского легкоатлета Сергея Бакулина за нарушения антидопинговых правил. Россиянин, специализирующийся на спортивной ходьбе, отстранен от спорта на восемь лет.

Дисквалификация Бакулина отсчитывается с третьего апреля 2019 года, сообщает РИА Новости. Именно тогда он получил временное отстранение от соревновательной деятельности. Кроме того, также с 20 мая 2018 года по 3 апреля 2019 года аннулированы спортивные результаты легкоатлета.

Отметим, что для Бакулина эта дисквалификация уже не первая. Ранее в 2015 году его уже отстраняли от спорта сроком на три года и два месяца также за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) был лишен золотой медали чемпионата мира-2011 в спортивной ходьбе на 50 километров.