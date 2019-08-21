Первый президент Украины: США грозили Киеву большими сложностями

После распада СССР Вашингтон угрожал Киеву экономическими санкциями в случае сохранения на Украине ядерного оружия.

"Вице-президент Альберт Гор сказал мне, что ядерное оружие на Украине должно быть ликвидировано. Если это решение не будет выполнено, то тогда Украина будет иметь большие сложности", — заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в прямом эфире программы "60 минут".

Леонид Кравчук не считает, что это был шантаж со стороны США.

"Вашингтон боялся угрозы со стороны Киева, где было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные Штаты, а кнопка управления ими находилась в Москве — у Бориса Ельцина. Кто мог гарантировать, что никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром", — добавил бывший президент Украины.



Ранее первый украинский президент ответил тем, кто призывал Киев вновь обзавестись ядерной бомбой, чтобы сбросить ее на Донбасс или Москву. По словам Кравчука, "Украина с ядерным оружием — это обезьяна с гранатой".

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.