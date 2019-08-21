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21 августа 201915:00

"Сокровища музеев России" приехали в Пермь

ГТРК "Пермь"

"Сокровища музеев России" приехали в Пермь. Уникальная выставка открылась в художественной галерее, сообщает ГТРК "Пермь".

Выставка передвижная, она состоит из собранных из разных музеев страны шедевров. Это работы Репина, Шишкина, Кустодиева, Крамского, Куинджи. Поддержал всероссийский проект "Культура", в рамках которого появилась экспозиция, Патриарший совет по культуре, проект "Россия – Моя история", Третьяковская галерея, фонд "Прорыв" и музейно-выставочный центр "РОСИЗО". Организацией выставки в Перми занимался областной Минкульт.

Картины, которые бесплатно смогут увидеть пермяки и гости города, прибыли из самых известных городов России: Владимира, Суздаля, Костромы, Рыбинска, Сергиево-Посада и других. Всего в проекте принимает участие 17 музеев. Кроме экспозиций, организована насыщенная культурная программа: мастер-классы, лекции, экскурсии, кинопоказы. Успеть нужно до 29 сентября.

Текст: ГТРК "Пермь"

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