Закон не работает: голландский водитель отказался вести женщину в никабе и получил выговор

Водитель автобуса в голландском городе Стейн стал первым, кто отказался продолжать движение после того, как в общественный транспорт вошла женщина в никабе. Таким образом мужчина решил действовать в соответствии с недавно введенным законом.

Как сообщает издание De Telegraaf, водитель транспортного средства дважды попросил пассажирку открыть лицо или, в противном случае, покинуть автобус. На свою просьбу он получил отказ, после чего вызвал полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, женщина в никабе добровольно покинула автобус.

Транспортная компания Arriva раскритиковала действия водителя, поскольку он не совсем точно действовал в соответствии с законом. Существует внутреннее руководство относительно того, как вести себя в подобных ситуациях. Водитель может попросить женщину в никабе покинуть автобус, при этом он не должен задерживать отправление, если пассажир откажется выходить. В Arriva подчеркнули, что такие правила действия необходимы для того, чтобы не создавать неудобства другим пассажирам. Общественный транспорт должен быть доступен для всех и ходить по расписанию.

Запрет на бурки и никабы в Нидерландах вступил в силу 1 августа. Тем, кто появляется в мусульманских головных уборах в общественных местах, грозит штраф в размере 150 евро.

Через несколько дней после вступления в силу закона в городе Неймеген женщину в никабе и ее детей не пропустили на платную игровую площадку. Для урегулирования данной ситуации потребовалась консультация в полиции, по результатам которой пришли к выводу, что запрет не относится к игровым площадкам.