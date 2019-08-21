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21 августа 201915:34

Увидят и услышат все соседи: в Самаре перед домом должника установили "пирамиду позора"

РКС Самара

В Самаре коммунальщики перед домом должника установили большую так называемую "пирамиду позора". Данное приспособление способно рассказать всем находящимся рядом о сумме долга человека. Таким образом "РКС-Самара" борется со злостными неплательщиками.

Подобные сооружения в Самаре устанавливают с 2018 года у домовладений должников. Ранее они оповещали лишь тех, кто их видел. На большой пирамиде написана фраза "Здесь живет должник!". Неплательщики могли скрыть данную надпись, закрасив ее или прикрыв чем-либо. Но теперь самарские коммунальщики прибегают к более действенным мерам.

Теперь "пирамида позора" сможет рассказать о задолженности всем соседям, поскольку имеет "эффект шумовой гранаты", сообщается на сайте "РКС-Самара". Говорящее устройство впервые установили 20 августа около дома должника на улице Волгина, который не заплатил за воду более 21 тысячи рублей. При этом отмечается, что неблагополучным человека не назовешь, поскольку он использует коммерческую недвижимость, сдает ее в аренду.

Самарские коммунальщики должнику неоднократно напоминали об оплате, но реакции никакой не следовало. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что человек зачастую боится огласки своей финансовой несостоятельности. Данное предположение оказалось действительным. На звук "пирамиды позора" пошли все любопытные соседи. Сам хозяин засуетился и уже спустя несколько часов оплатил по счетам.

В "РКС-Самара" поясняют, что использовать такой метод выбивания долгов они будут лишь около тех домовладений, чей внешний вид подтверждает финансовое благополучие владельца.

Ранее сообщалось, что самарские коммунальщики подвесили "пирамиду позора" перед балконом злостного неплательщика.

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