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21 августа 201916:05

В космосе робот "Федор" поэксперементирует с отверткой и огнетушителем

фото: twitter.com/FEDOR

Российский робот FEDOR, который отправляется на Международную космическую станцию, проведет несколько экспериментов с инструментами. В частности, с огнетушителем и отверткой, заявил в эфире телеканала "Россия 1" исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.

Также андроид попытается стыковать различные разъемы, добавил представитель госкорпорации. Правда выполнять все эти действия робот будет не самостоятельно, а под контролем космонавта.

Помимо этого, Блошенко опроверг слухи, будто FEDOR не пролезает в люк космического корабля "Союз". Поэтому конструкторам якобы пришлось его переделывать. В любом случае, можно просто снять с робота руки и на станции поставить их обратно.

Напомним, антропоморфный робот FEDOR, чей позывной теперь Skybot F-850, отправится на МКС уже 22 августа с космодрома Байконур. Дрона разместили в корабле. Старт намечен на 06:38 по Москве.

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