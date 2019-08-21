В космосе робот "Федор" поэксперементирует с отверткой и огнетушителем

Российский робот FEDOR, который отправляется на Международную космическую станцию, проведет несколько экспериментов с инструментами. В частности, с огнетушителем и отверткой, заявил в эфире телеканала "Россия 1" исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.

Уже завтра к МКС стартует корабль #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 на борту.



Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко в утреннем эфире телеканала «Россия 1» рассказал подробности о роботе и его задачах на станции pic.twitter.com/byqxL1WalN — РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 августа 2019 г.

Также андроид попытается стыковать различные разъемы, добавил представитель госкорпорации. Правда выполнять все эти действия робот будет не самостоятельно, а под контролем космонавта.

Помимо этого, Блошенко опроверг слухи, будто FEDOR не пролезает в люк космического корабля "Союз". Поэтому конструкторам якобы пришлось его переделывать. В любом случае, можно просто снять с робота руки и на станции поставить их обратно.

Напомним, антропоморфный робот FEDOR, чей позывной теперь Skybot F-850, отправится на МКС уже 22 августа с космодрома Байконур. Дрона разместили в корабле. Старт намечен на 06:38 по Москве.