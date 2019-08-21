"Не может убить!": начинявшего конфеты крысиным ядом саратовца передали психиатрам

Задержанного при попытке начинить конфеты в магазине крысиным ядом 31-летнего саратовца отправили на психиатрическую экспертизу — мужчина убеждал оперативников, что не делал ничего плохого и не мог нанести вреда людям, сообщили в региональном управлении МВД. Допрос подозреваемого сняли на видео.

"Человека крысиный яд не может убить! Он может привести вред насекомым и крысам. Если его замешать куда-то и влить в больших порциях с намерением умереть, то наверное. Это только для животных, находящихся в обитаемой среде", — ошеломил своими познаниями "естествоиспытатель".

Попытки убедить его в том, что для человека крысиный яд тоже несет опасность, успехом не увенчались — он настаивал, что соседство отравы с конфетами никому не может навредить.

Задержали мужчину 18 августа, спустя пару часов после того, как он целенаправленно высыпал крысиный яд в ящики с конфетами. После замечания продавщицы он скрылся, но обронил сотовый телефон, благодаря которому его и задержали.

Задержанного отправили в медицинское учреждение для прохождение психиатрической экспертизы. По некоторым данным, он и прежде состоял на учете.