"Динамо" может купить вратаря "Ромы"

Московское "Динамо" в текущее трансферное окно может усилиться вратарем итальянской "Ромы" и сборной Швеции Робином Ольсеном. 29-летний швед может попасть в список игроков итальянского клуба, которых планирует продать руководство.

Наибольший интерес к голкиперу проявляет как раз клуб из столицы России, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру. Впрочем, детали возможной сделки не уточняются.

В минувшем сезоне Ольсен провел за "Рому" 35 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 58 мячей. В активе шведа также 29 матчей за свою национальную сборную.