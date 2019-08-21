В Бурятии врачи спасли пациенту руку, вживив "нанокость"

В Бурятии врачи Республиканской больницы успешно провели уникальную операцию. Мужчине вживили углеродный наноструктурный имплантат российского производства. Благодаря спецконструкции, имплант не мешает естественному росту костей и его не нужно извлекать. Кроме того, разработка российских ученых прочна и совершенно не отторгается организмом.

Как передает ГТРК "Бурятия", Николай Куприянов упал с велосипеда и сломал лучевую кость руки. Перелом случился год назад и за это время он пережил гипс, затем спицы, а на третий раз было решено на место поврежденного участка вставить часть собственной тазобедренной кости, и снова неудача. Николай вспоминает, когда сняли гипс и сделали снимок, увидели, что от держащей пластины отломились шурупы и головки. Было решено делать еще одну операцию. Однако и после повторной операции кости не сростись.

В общей сложности Николай Куприянов промучался больше года. Узнав о возможности вживления наноуглеродного импланта мужчина сразу же согласился. Евгений Шигаев, заведующий отделением травматологии и ортопедии ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", подчеркнул, что Николай — первый пациент, которому вживили углеродный имплант. На очереди еще несколько человек.

В настоящее время уже подписан договор на полмиллиона рублей на поставку подобных изделий. А это значит, что как минимум десять пациентов станут обладателями уникального, индивидуального импланта, и их травма пройдет безследно.